Спільне селфі, зроблене перед черговим концертом Пономарьов розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Співаки тепер часто виступають разом. Нещодавно вони випустили патріотичну пісню "Україна переможе", до запису якої також долучилися Тарас Тополя, Євген Кошовий, Юрій Ткач та Петро Чорний. У ній зірки згадали і про Привида Києва, і про Чорнобаївку, і про підбитий крейсер «Москва», і про ромів, які викрали ворожий танк.

"Перед концертом ! Разом із Дзідзьо", — скромно підписав нову світлину Пономарьов.

Українці в коментарях підтримали артистів:

"Удачі вам! Заспівайте так потужно, щоб всі рашисти назавжди щезли з нашої землі! 🇺🇦💙💛🇺🇦. Божої опіки вам! 💖🙏";

"Вау-вау. Сяєте і озаряєте посмішкою аж, наш Соловейко Красунчик Милий, Мачо стильний, доброго і позитивного ранку Вам. Вдалого концерту Вам! Бережіть себе будь-ласка";

"Удачі Вам і творчого натхнення!🇺🇦♥️".

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