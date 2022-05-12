Спільне селфі, зроблене перед черговим концертом Пономарьов розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Співаки тепер часто виступають разом. Нещодавно вони випустили патріотичну пісню "Україна переможе", до запису якої також долучилися Тарас Тополя, Євген Кошовий, Юрій Ткач та Петро Чорний. У ній зірки згадали і про Привида Києва, і про Чорнобаївку, і про підбитий крейсер «Москва», і про ромів, які викрали ворожий танк.
"Перед концертом ! Разом із Дзідзьо", — скромно підписав нову світлину Пономарьов.
Українці в коментарях підтримали артистів:
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"Удачі вам! Заспівайте так потужно, щоб всі рашисти назавжди щезли з нашої землі! 🇺🇦💙💛🇺🇦. Божої опіки вам! 💖🙏";
"Вау-вау. Сяєте і озаряєте посмішкою аж, наш Соловейко Красунчик Милий, Мачо стильний, доброго і позитивного ранку Вам. Вдалого концерту Вам! Бережіть себе будь-ласка";
"Удачі Вам і творчого натхнення!🇺🇦♥️".
Нагадаємо, Олександр Пономарьов звернувся до українських піхотинців у їхнє свято, відео.
Як повідомляла Politeka, Пономарьов висміяв російське кафе, яке заборонило вхід для Зеленського і Байдена.
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