Російський артист Філіп Кіркоров, який нещодавно хвалився своєю поїздкою на" Євробачення", так і не зміг потрапити в VIP-зону, в яку його нібито покликали організатори заходу.

Як пише Politeka.net, Філіп Кіркоров - популярний артист з Росії. Знаменитість, незважаючи на бойкот російської делегації на "Євробаченні" в Турині, Італія, таки зміг потрапити на заходи в якості "вільного фрілендера за спеціальним запрошенням". Про це артист сам заявив у своєму Instagram.

"За спеціальним запрошенням вільним фрилендером. Золотий скайбокс, ложа...",- хвалився своїм становищем Філіп.

Але після На кадрах можна побачити як артист знаходиться серед безлічі звичайних людей.

"Філіпа Бедросовича, виявляється, не пустили в VIP-зону "Євробачення" - не було в списках. Півфінал він дивився з трибуни разом з простими смертними. Напевно тому вже накатав статієчку для пропагандистського ЗМІ, який нудний концерт був. Ой, Філіпе, їдь додому і не ганьба. Якщо тебе туди тепер пустять, звичайно", повідомляє тг-канал" КП " з посиланням на російські ЗМІ.

У російському виданні відзначили, що Філіп довго стояв на вході, але його ім'я так і не знайшли в списках, щоб пропустити в VIP-ложу. Кіркорову довелося сидіти на високій трибуни збоку, хоча сторіс він знімав біля першого ряду.

Нагадаємо, Остапчук від душі висміяв образ Кіркорова на "Євробаченні"

А ще Politeka повідомляла, що після повідомлень Кіркорову і Баскову на Остапчука посипалися погрози, подробиці

Також Politeka писала, що Білик зі сльозами на очах розповіла про SMS Кіркорову



