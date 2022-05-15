Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица и юмористка "Дизель шоу". Звезда с самого начала российской агрессии стала на защиту Украины. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где активно ведет страничку и делится интересным контентом. А сейчас Булитко постоянно рассказывает о войне и из-за этого у нее начались проблемы, о которых певица рассказала в сторисах.
"Друзья, всем привет, меня снова пытаются заблокировать в Инстаграме за враждебные высказывания. Ну, а точнее, за правду, сами понимаете, так что... Возможно, какое-то время вы меня не будете видеть. А еще поговаривают, что из бана можно вытащить благодаря реакциям, так что буду очень-очень рада вашим сердечкам, огонечкам... Шлите все что видите", - сказала Виктория.
Нагадаємо, Булитко из "Дизель шоу" поглумилась над путиным и его верным окружением
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Приїдеш до Харкова? Ми тебе зустрінемо": українці дали відсіч Лепсу, влаштувавшомустрільбища на Донбасі
Труханов вступив у полеміку з фанаткою "русского мира": "Ви розумієте, що до нас в країну прийшов ворог?"
"Не дуже коректно": Зеленський назвав ім'я президента, який пропонував йому поступитися суверенітетом України
"Добрий день, нам каюк": Арестович розкрив українцям, що від них приховував
А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" трогательно обратилась к украинским защитникам
Также Politeka сообщала, что звезда "Дизель шоу" Булитко заинтриговала кадрами сериала с её участием