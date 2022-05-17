Модель" Міс Україна Всесвіт " Анна Неплях розповіла про свої враження про стосунки з українцем.

Як пише Politeka.net, Анна Неплях - популярна модель, яка перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" у 2021 році. Після цього красуня отримала право прославити Україну на конкурсі "Міс Світу", але не змогла пройти у фінал. Тепер модель досить популярна в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу розповіла про перші стосунки з українцем за 4 роки.

"До речі, це мої перші стосунки з українцем за 4 роки і з плюсів - дивитися спільно кіно тільки в українській озвучці", - написала Неплях.

Також Неплях розповіла про мінуси свого нового кавалера.

"Який це біль для мене-він не любить фотографувати. Але готовий платити за те, щоб мене фотографували", - написала Ганна.

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