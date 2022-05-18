Відома українська співачка і одна з суддів шоу "Співають всі" жорстко пройшлася по російському Виконавцю в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях".

Цього року Кіркоров встиг відзначитися появою на Євробаченні, куди його не стали запрошувати як VIP-гостя, а його країні і зовсім заборонили брати участь. На думку Приходька, виглядав співак при цьому вкрай безглуздо.

"Боже, волохата дура! Бігає там, а її нікуди не пускають! А що він хотів? Він думав, що якщо він Філіп Кіркоров, то його повинні там зустрічати з російським короваєм? "Спасибі, Філ, що ти приїхав! Іди в с**ку! Все, до побачення, Євробачення!",- пожартувала артистка.

Вона вважає, що організатори Євробачення абсолютно закономірно проігнорували прихильника російської влади, незважаючи на те, що до цього він неодноразово з'являвся на конкурсі в якості продюсера інших артистів.

"Допригався? Не треба було говорити: Я не я і хата не моя, І я болгарин взагалі. Щось йому не допомогло, що він болгарин! Тому нехай ця волохата дура залишається в Росії", - емоційно заявила Приходько.

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