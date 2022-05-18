Популярна українська співачка Оля Полякова, яка через війну покинула рідний дім і з дітьми поїхала за кордон, крім благодійних концертів, придумала цікавий проект для підтримки ЗСУ. Як виявилося, Оля записує відеопривітання українським воїнам, волонтерам і медикам. А нещодавно до її ініціативи приєднався ще телеведучий і шоумен Володимир Остапчук.

"Друзі, прекрасні новини! До мого проекту з онлайн-привітаннями нових Героїв України-військових, медиків, волонтерів – долучився @vova_ostapchuk! Один з найбільш харизматичних шоуменів нашої держави також буде записувати відео-листівки і вітати з днем народження, дарувати гарний настрій і наснагу тим, завдяки кому ми з вами сьогодні маємо міцний і надійний тил. Дуже важливо пам'ятати і згадувати людей, які героїчно і самовіддано захищають нашу з вами Україну! Сьогодні ми записали в рамках проекту вже більше 3 тисяч привітань. Сподіваюся, інші зірки шоу-бізнесу будуть також долучатися до ініціативи", - розповіла Полякова про свій проект.

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