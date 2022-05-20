Надя і Олексій завжди добре спілкувалися один з одним.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною артисткою, яка виступала в групі "Время и Стекло" десять років разом з артистом Олексієм Завгороднім "Позитивом". Вони пройшли через багато разом і обидва вже розлучені.

При цьому пара підтримує дуже теплі і дружні відносини багато років, незважаючи ні на що. У день народження позитиву, Надя емоційно звернулася до нього, а сам співак після записав зворушливе відео із закликом допомогти нужденним, так як зараз не до святкування.

"Сьогодні твій день. Дорогий мій. Талановита, дорога людина. Як багато всього ми пройшли разом. Спасибі тобі за все. Люблю тебе і хочу, щоб ти був щасливим. Давайте засипемо Льошку привітаннями», - написала Дорофєєва під щасливими кадрами з Позитив.

"Позитив нам всім 💛 💙 Люблю!» - відповідати Олексій і публікує відео зі своїм зверненням.

Також раніше в День вишиванки популярна співачка поділилася проникливим постом. У ньому Надя розповіла, чому нашу країну неможливо позбавити майбутнього.

«У наш будинок прийшли вкрасти наше майбутнє і зруйнувати нашу культуру. Але у відповідь на це ми стали голосніше співати свої пісні, зробили наші жовтий і блакитний кольори сміливості наймоднішими в усьому світі і як ніколи сильно стали триматися за своє коріння», - зазначила Дорофєєва.

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