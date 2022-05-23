Як пише Politeka.net Катя Репяхова з маленьким сином поїхала з України, а також провела два місяці в Ізраїлі у родичів, вона вже збиралася відправитися назад додому, проте з її маленьким сином трапилася біда.

"Вибачте, що я пропала. Я якась прибита сьогодні, всю ніч у Міші була температура. Він просто горів. Виїхала до моря, навіть сил фарбуватися сьогодні не було " - поскаржилася Репяхова.

За її словами, останні два дні були дуже важкі через дитину, яка раптово захворіла.

«Я з ранку помітила, що коли беру на руки Мішу - він плаче. Якби не один діагноз, який знайомий нашій родині, коли опухає ніжка. Це хвороба передається через кров, бактерія. Це роз'їдає кістку, а у Міші якраз є подряпина.

У мене все життя пролетіло перед очима. Під вечір температура 37,5. Немає апетиту, слабкий.

Можете собі уявити, що я відчула, коли прорахувала всі рядки. Це той страшний діагноз. Я дуже сильно злякалася, ще й відлітаємо. Я звичайно рада, що нічого страшного не знайшли." - розповівши Репяхова до цього, до самого від'їзду вона пережила багато подій.

Також, Віктор Павлік показав, як виглядав він з Могилевською в молодості:" невпізнанні " фото.

Як повідомляла Politeka, трагедія потрясла 55-річного Павлика, співак у розпачі.

Також Politeka писала, що Репяхова публічно звернулася до єдиної дочки Віктора Павлика.