Як пише Politeka.net Катя Репяхова з маленьким сином поїхала з України, а також провела два місяці в Ізраїлі у родичів, вона вже збиралася відправитися назад додому, проте з її маленьким сином трапилася біда.
"Вибачте, що я пропала. Я якась прибита сьогодні, всю ніч у Міші була температура. Він просто горів. Виїхала до моря, навіть сил фарбуватися сьогодні не було " - поскаржилася Репяхова.
За її словами, останні два дні були дуже важкі через дитину, яка раптово захворіла.
«Я з ранку помітила, що коли беру на руки Мішу - він плаче. Якби не один діагноз, який знайомий нашій родині, коли опухає ніжка. Це хвороба передається через кров, бактерія. Це роз'їдає кістку, а у Міші якраз є подряпина.
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У мене все життя пролетіло перед очима. Під вечір температура 37,5. Немає апетиту, слабкий.
Можете собі уявити, що я відчула, коли прорахувала всі рядки. Це той страшний діагноз. Я дуже сильно злякалася, ще й відлітаємо. Я звичайно рада, що нічого страшного не знайшли." - розповівши Репяхова до цього, до самого від'їзду вона пережила багато подій.
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