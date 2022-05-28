Ведучий шоу" Маска " Володимир Остапчук показав себе і розповів, чому дружина не спала вночі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки підтримує Україну у війні і вступив до лав тероборони, а дружина Христина займається гуманітарною допомогою. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Остапчук здався топлес, зробивши Селфі.

"Вже 10 ранку. Христинка спить, бо вчора з подружками прочитали, що з ранку готуватиметься напад. Перелякалися, не спали з третьої ночі, листувалися з подружками - і ще й розлад шлунка через це. Дівчата", - написав Остапчук.

Після цього Володимир показав дружину, яка лежала в ліжку поруч з ним і спала.

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