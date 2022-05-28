Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва після заяви про розлучення з Володимиром Дантесом через багато років відносин стала рідко показувати в мережі щось нове і уникає будь-яких тем про особисте життя. При цьому артистка не заперечує, що у неї вже зав'язалися нові стосунки.

Так, цього разу Надя вирішила порадувати шанувальників добіркою своїх улюблених луків, в яких вона раніше виступала на концертах зі старту вже сольної кар'єри і луках, які їй подобаються в реальному житті. Як можна помітити, дівчина незмінно робить акцент на своїх формах і підтягнутою фігурі.

При цьому дівчина не раз помічала, що на дієтах не сидить і любить смачно поїсти навіть після виступів, якщо дозволяє час. Надя також раніше розповідала, що сумує за часами, коли вона з колегами відривалася на сцені і сподівається, що в майбутньому вони зможуть радувати українців знову.

Раніше Надя розповіла, чому корисно звертатися за допомогою:

«А рік тому зіткнулася з такими моментами у своєму житті, з якими не могла впоратися самостійно, і вони привели мене до психолога. Зараз я розумію, наскільки це необхідний крок допомоги самому собі!

Мені страшно уявити, через що пройшло досі проходить багато українців, скільки людей в депресії, з посттравматичним синдромом, скільки людей не можуть повернутися додому, тому що вдома вже немає".

Також Дорофєєва після розлучення з Дантесом засвітилася з молодим красенем

А ще Politeka писала, що Дантес висміяв" переможний " танець Наташі Корольової з Тарзаном, кадри

Також Politeka повідомляла, що Дантес відповів на чутки про те, що Дорофєєва пішла від нього до іншого