Популярний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який минулого літа наважився на камінг-аут, не перестає дивувати фанатів епатажними витівками. Так, цього разу артист поділився на своїй сторінці в Instagram яскравим фото, яке вразило українців. Більш того, цей знімок виконавець навіть поставив на аватарку в своєму профілі.

На новій фотографії Melovin зображений, мабуть, за кордоном, де зараз активно виступає з благодійними концертами. Перед камерою він з'явився в чорному піджаку з білою сорочкою, метеликом і чорними шкіряними рукавичками. Завершують образ два прапори-синьо-жовтий український і різнокольоровий ЛГБТ-спільноти. На очах у кістки модні сонцезахисні окуляри.

Шанувальники просто в захваті від нового образу Melovin, його засипають компліментами в коментарях до фото: "Нереальний", "Красотун", "Ти крутий", "Навіть по фото можна зрозуміти, що ми вільна нація", "Ти ікона", "Я люблю це фото. Відмінний новий вибір для зображення профілю", "Фотографія супер", "Красиво і символічно", "Ти, як завжди, прекрасний", "Ікона", "Ми тобою пишаємося", "Ми вільний народ вільної країни!", "Шикарне фото".

Нагадаємо, Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців: "Тут теж є багато роботи".

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