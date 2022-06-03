Популярна телезірка і тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка в минулому була дружиною боксера В'ячеслава Узелкова, часто ділиться з шанувальниками в Instagram подробицями свого життя. Так, цього разу телезірка присвятила пост сотому дню війни в Україні і розповіла, яка у нас приголомшлива країна.
Так, у своєму пості Марина показала своє фото, а також головні кадри, які стали символом боротьби українського народу. Серед них можна побачити фото міцних обіймів президентів України та Польщі; викладача, який вів лекції онлайн з бомбосховища, військового в чистому полі, а також інших українських героїв. Також у пості є відео, на якому можна побачити зруйновані будинки українців.
У підписі до публікації Боржемська написала: "100 днів повномасштабного вторгнення... Насправді, 8 років і 100 днів війни.
Наша неймовірна країна бореться не тільки за своє майбутнє, а й за майбутнє всього цивілізованого світу. За демократію і свободу слова. Тому весь світ разом з нами. Він розуміє, що війна не може бути в серці Європи. Війна не може бути в 2022 році. Геноцид слід зупинити.
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Скільки любові, підтримки та друзів ми отримали в цей час. Справжні друзі пізнаються в біді. Скільки відкрилося неймовірних людей, від яких ти зовсім не очікував допомоги. Нам ще належить битися за перемогу і відбудувати країну. Але ми на правильному шляху - на шляху добра, свободи і незалежності. Пам'ятаємо, що війна не закінчилася. Боремося за Україну. Боремося за кожного. Слава Україні. Слава героям".
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