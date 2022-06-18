Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка". Артистка зараз не перебуває у відносинах і все більше часу приділяє своєму синові Платону. Також зірка вирішила поділитися думками перед днем народження.

"Цікаво, що ті речі, про які я шкодую, не викликають в мені гіркоти. Я дивлюся на себе очима Бога сьогодні, і все, що я відчуваю, - я існую. Я все те, що я робила і чого не робила.

Нехай дасть мені сили зрозуміти, як я можу прославляти нас ще сильніше, щоб стати частинкою цієї перемоги. Прошу сил вірити, в справедливість і нашу перемогу, щоб вірити у всіх українців так, які згуртувалися навколо спільної біди. Прошу можливостей, які, які будуть не для мене " - висловилася Мішина про думки перед днем народження.

"Перед очима ніби проносяться всі мої втілені мрії: проекти, зйомки, Популярність, приголомшливі люди... я відчуваю тотальну вдячність, але це вже минуле, а зараз...",- почала Мішина.

"Зараз є я, моя країна, є наша війна... І я прошу у світу перед своїм днем народження виконання нових мрій...",- також розповіла Ксенія.

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