Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська у перший день війни втекла з Києва, і ось відтоді перебуває на західній Україні. Її син Нестор продовжив займатися уроками дистанційно.

У розпалі навчального дня співачка навчила сина поганому. Про це Оля Цибульська розповіла в Instagram

"Навчила дитину поганому, сьогодні ми прогулюємо школу. Нестор сидів на другому уроці і малював. По ньому було видно, що настрою немає - що воно таке ж погане, як у мами. І я терміново придумала термінові справи, які нам потрібно було зробити. І ми поїхали їсти морозиво і перемикатися", - зізналася Оля Цибульська.

На останок співачка додала, що їй важливо міняти обстановку хоч іноді. А її син Нестор підтримав ініціативу - одноголосно за морозиво.

Відеозвернення співачка знімала в цікавому образі: вона зробила пучок і зав'язала шовковий шарф на голові, щоб захиститися від сонця.

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Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська висловилася про перенесення Євробачення до Британії.

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