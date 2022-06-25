Як пише Politeka.net, Софія Ротару - легендарна українська співачка і Національна легенда України. У зірки є племінниця Соня Кей, яка пішла по стопах легендарної родички і стала співачкою. Не так давно дівчина випустила другий міні-альбом, який набрав сотні тисяч переглядів в Ютуб. Висхідна зірка, як і інші артисти, підтримують Україну в боротьбі за незалежність. Не забуває Соня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Соня поділилася кадрами зі свого автомобіля. Як можна побачити, співачка була не дуже задоволеною.

"Сьогодні жарко", - написала артистка на кадрах.

Після цього Соня вирішила підтвердити свої слова, показавши панель авто, де є градусник. Він демонстрував, що зараз 31 градус тепла.

"Це просто жесть", - написала Соня.

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