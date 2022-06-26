Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк " з Микитою Добриніним. Дівчина перемогла на проекті і через деякий час пара одружилася. А минулого року Даша народила первістка - Лева. Зараз Даша відпочиває в Хорватії і активно ділиться кадрами відпустки. А тепер вирішила показати, як виглядає її фігура в купальнику, поділившись фото в своєму сторіс.

"Нагадаю, що кілька місяців тому я була така і це був мій стрес і тригер. Тут малої ще на гв. Я трохи офігеваю після пологів по відношенню до свого нового тіла", - написала Даша.

Блогерка стояла на фото перед дзеркалом, роблячи селфі. На знімку можна побачити обвислий живіт красуні, який вона ще не встигла прибрати.

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"І це зараз. Не Белла Хадід, звичайно, але теж не погано", - написала Даша і показала себе сучасну.

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