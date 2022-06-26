Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк " з Микитою Добриніним. Дівчина перемогла на проекті і через деякий час пара одружилася. А минулого року Даша народила первістка - Лева. Зараз Даша відпочиває в Хорватії і активно ділиться кадрами відпустки. А тепер вирішила показати, як виглядає її фігура в купальнику, поділившись фото в своєму сторіс.

"Нагадаю, що кілька місяців тому я була така і це був мій стрес і тригер. Тут малої ще на гв. Я трохи офігеваю після пологів по відношенню до свого нового тіла", - написала Даша.

Блогерка стояла на фото перед дзеркалом, роблячи селфі. На знімку можна побачити обвислий живіт красуні, який вона ще не встигла прибрати.

"І це зараз. Не Белла Хадід, звичайно, але теж не погано", - написала Даша і показала себе сучасну.

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