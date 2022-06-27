Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин - відомий український співак, який переміг на проектах "Голос країни" і "Голос.Діти". Зірка одружений на красуні Іванні, яка старша за нього на чотири роки. Пара довгий час не оформляла офіційно відносини, але в кінцевому підсумку зважилися на цей крок перед появою на світ дочки, яку вирішили назвати Єлизаветою. І в цей раз Іванна вирішила показати Малятко-дочка, поділившись знімком в Instagram.

"Не забувайте молитися, за всіх дітей України", - написала Іванна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Така гарненька, просто лялечка!", "Така доросла дівчинка вже"," миленька"," Боже, збережи наших людей","яка гарненька".

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