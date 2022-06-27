Як пише Politeka.net, після зауваження сина Цибульської довелося прокоментувати, як вона ставиться до своєї фігури.

Співачка знімала сторіз зі своїм сином Нестором, позуючи в купальнику, коли хлопчик несподівано звернув увагу на її фігуру.

"Ма, може сядеш на дієту? А то вже...», - поцікавився Нестор, пошарпавши маму за боки.

Після цього шанувальники поцікавилися, чи соромиться Цибульська своєї фігури.

"Я не соромлюся! Я просто сказала своєму тілу, і мій син сказав моєму тілу, що я розжерлася. Подивилася фотки, де я красива і струнка і захотілося назад. Так що треба якось брати себе в руки і не заїдати стрес...а заливати", - пожартувала Цибульська. У цей момент вона поливала зі шланга зелень.

У бесіді з шанувальниками співачка також зізналася, що всіма силами не дає своєму «даху поїхати» на тлі всього жаху в країні.

"Тому що якщо вона поїде-фінал один. Фіаско. А коли ти тримаєшся – варіантів мільйон. Вони не прості. Але точно є", - написала Цибульська.

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