Популярна українська співачка Христина Соловій, яку називають улюбленицею Святослава Вакарчука через те, що він був її наставників в "Голосі країни", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі кадри з Парижа, і розповіла, як скучила за домом.

На нових фотографіях Христина постала в незвичайних паризьких локаціях, і в різних образах. Так, на одному зі знімків зіркова красуня позує на вузькому балкончику, перед камерою вона з'явилася в коротких джинсових шортах і вузькому червоному ТОПі. На ще кількох знімках Соловій позує в джинсах і незвичайній майці з цікавим орнаментом. Варто відзначити, що на всіх кадрах співачка зображена з розкішним розпущеним волоссям, яким може позаздрити будь-яка дівчина.

У підписі до публікації Соловій написала: "Пишіть, в якому українському місті чекаєте мій концерт! Скучила за вами. У Париж більше не хочу". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото Христини, засинаючи її компліментами і відповідаючи на питання: "Київ. Знову, як 16 лютого", "Дніпро!", "Херсон", "Одеса чекає", "Житомир", "Красуня", "Обожнюю тебе", "Чекаю в Луцьку", "Харків", "Івано-Франківськ, Калуш", "Чекаємо в Сєвєродонецьку", "Запоріжжя! Дуже чекаємо", "Хмельницький!", "Ялта або Севастополь, будь ласка", "Рівне", "Моє серце", "Особисто я чекаю в Чернівцях. Обіймати".

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