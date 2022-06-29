Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк розповіла своїй колезі Маші Єфросиніній в її YouTube-проекті "Екзамен", що у неї було багато планів і 2022 рік повинен був стати особливим.

"Мені довелося відмовитися від своїх планів щодо кар'єри на 2022 рік, в якій планувалися нереальні, Класні зміни як для мене, так і для глядачів — мене повинні були побачити в ролі героїні серіалу" — зізналася зірка українського ТБ.

Крім того, знаменитість мала плани на особисте життя, які зруйнувало вторгнення рф на територію України. Телеведуча додала, що сімейне життя постраждало не менше кар'єри — це стосується і планів на нерухомість.

"Довелося відмовитися від планів на сімейне життя. Саме в цьому році хотіла знайти баланс і навчитися поєднувати роботу і особисте життя, якому потрібно приділяти більше уваги. Раніше я постійно перебувала на зйомках, у мене було по 150-200 знімальних днів на рік. Відмовляюся і від покупки власного будинку, ремонту", — зізналася Леся Нікітюк.

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