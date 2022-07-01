Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина Решетник - багатодітні батьки. Вони виховують трьох синів: Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020). Горда мама розповіла, що їх середній син робить щоранку.

Виявилося, що Дмитро завжди говорить спасибі ЗСУ, коли може виспатися вночі без сирен.

"Коли спокійна ніч, Дімуля прокидається вранці і каже, яке щастя, що сьогодні ми спали спокійно. Дитині тільки п'ять років. Коли ніч без сирен, ми дякуємо за це ЗСУ", - розповіла Христина Решетник.

Вона також показала фото щасливого хлопчика, який радіє новому дню з посмішкою на губах.

Варто відзначити, що Григорій Решетник народився в Миколаєві в 1983 році. Кар'єру ведучого починав на Першому національному. До війни був ведучим шоу "Холостяк" і "Холостячка" на СТБ, а також інших проектів на цьому каналі.

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