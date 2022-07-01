Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який прославився завдяки перемозі на "Голос країни". Тепер за артистом стежать десятки тисяч українців в Інстаграм, де Сергій регулярно тішить своєю творчістю та кадрами з особистого життя.
На нових кадрах Сергій був у комбінезоні та шапці. Зірка співала пісню, тримаючи в руках український прапор.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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"Креативно. Я тільки з другого разу вникала у слова", "Дуже красиво", "Вау", "Вау про цей варіант мені більше підходить", "Вау, не знала, що пісню моїх предків можна так переробити. Але як добре" , "Неперевершено", "Ти молодець, класні пісні, зі змістом, те, що зараз нам так треба. Продовжуй у тому є дусі", "Просто без слів. Як завжди до мурашок.
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