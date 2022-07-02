Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після участі у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменита красуня виклала знімки з відпочинку у сонячній Хорватії, куди поїхала без чоловіка, а лише з маленьким сином Левом.
На нових фотографіях Даша з малюком відображені на невеликому пікніку в чудовому місці біля озера, а на тлі видно високі гори. Дівчина розмістилася на пляжі біля водоймища, сидячи на покривалі. Перед камерою вона з'явилася в легкій зеленій сукні та кедах, її волосся розпущене і суть розпатлані вітром, а на обличчі легкий макіяж і безтурботний вигляд.
У підписі до публікації Квіткова написала: "На згадку про гарне, але таке чуже". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Даші: "Боже, ніби фотошоп", "Яка неймовірна краса. Ви з синочком такі класні", "Яка красива природа", "Яка краса, ніби фотошоп", "Навіть не віриться, що така краса існує", "Боже, як красиво, ви чарівні!", "Це нереально красиво".
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