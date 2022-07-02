Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий та зірка проекту "Маска". З 2020 року знаменитість одружений на красуні Христині. Після початку війни Володимир вирішив піти на захист України, а Христина зайнялася благодійністю. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де активно веде блог.

На цей раз Крістіна вирішила поділитися своєю маленькою таємницею.

"Я ніколи цього факту про себе не розповідала... Але так є", - написала блогериня.

"Сіла тут на сонечку і вирішила з вами поговорити. До речі, один із фактів про мене, я його ніколи не розповідала, я дуже боюся кліщів. Капець як. Я тому не ходжу в ліс, не сиджу галявини і сподіваюся їх тут немає. я ще такого не роблю? Коротше, все, де можна підчепити кліщів, я не роблю", - сказала Крістіна.

Нагадаємо, дружина ведучого "Маски" Остапчука вразила виглядом у сукні з вирізами.

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