Дружина популярного українського коміка, зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, яка на деякий час виїжджала з України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу красуня виклала миле фото, а підпису до нього розповіла, про що зараз мріє.

На новій фотографії Вікторія позує на лавандовому полі, вона показала обличчя крупним планом. Видно, що на ній легке вбрання світлого лавандового відтінку, на обличчі легкий макіяж, а на руці видно миле татуювання. Віка мрійливим прикрила очі.

У підписі до публікації дружина Ткача розповіла, про що мріє під час війни: "Як же хочеться заплющити очі, а потім відкрити і знову радіти життю. У цілковитій безпеці і під мирним, українським небом. Не чуючи вибухів, сірин і нових про нові прильоти і забрані життя. Вірю, що зовсім скоро саме так і буде. Вірю в нашу країну, у наш народ та наше майбутнє".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове фото Вікторії, погоджуючись, що про це зараз мріє кожен українець.

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