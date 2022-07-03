Як пише Politeka.net, Олена Войченко є колишньою дружиною Володимира Остапчука, з якою він прожив 12 років. У пари двоє дітей, Емілія та Еван. Після розлучення телеведучий відразу одружився з Христиною, з якою вже більше року перебуває в офіційних відносинах. Після початку війни Войченко разом зі своїми дітьми прилетіла до Канади і Остапчук за цей час так і не зміг поспілкуватися з дітьми. І ось Олена дала інтерв'ю, яке зачепило нову дружину Володимира. Христина показала листування з Оленою, опублікувавши його в своєму Instagram.
На словах Войченко пошкодував Христину, що змусило її ревнувати.
"Тобі мене шкода??? Ну, на відміну від тебе, у мене в сім'ї немає злочинців, я не приховувала брата, і це теж круто, що він одружився на своєму двоюрідній сестрі, ось так сімейка у вас. Я не крала у магазинах, не різав вен... Так що жалійте себе", - написала Христина.
Далі Войченко зазначив, що дружина Остапчука витратила на неї гроші.
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"Які гроші, ти що, хвора?" - написала Христина у відповідь.
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