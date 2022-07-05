Дженніфер Лопес вже через місяць виповниться 53 роки, вона із задоволенням показує, як добре виглядає і як займається заради підтягнутих форм. При цьому поза сценою і без публіки Лопес вважає за краще не красуватися, вона носить скромніші вбрання і ходить фактично без косметики.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вкотре здивували своєю появою на вулицях Лос-Анджелеса, коли приїхали на недільний ринок просто неба, де продають антикваріат. Також з ними приїхала і дочка Лопес – 14-річна Емма.

Для прогулянки Лопес вибрала довгу спідницю з оригінальним малюнком і просту чорну водолазку, також Лопес вибрала люксову сумку, сонцезахисні окуляри та улюблені сережки-кільця. А ось Аффлек одягнувся ще простіше – був у білій футболці, світлих штанях та кедах.

Також Дженніфер Лопес опублікувала на своїй сторінці в Instagram селфі, на якому крупним планом з верхнього ракурсу зняла обличчя з яскравим макіяжем. Волосся артистка акуратно зібрала, чим надала собі більш консервативного вигляду.

У мережі відреагували: «Щасливий день; класний профіль⭐; Добре 😍; Хоч щось без політики 😇; Сподіваюся, у тебе все гаразд, Джен!! люблю тебе; Я так тебе люблю ❤️".

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