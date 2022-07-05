Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – відомий український артист та екс-чоловік Наді Дорофєєвої. Пара після 10-річних стосунків вирішила розлучитися. Цікаво, що Надя одразу ж засвітилася із другом родини Михайлом Кацуріним на відпочинку в Іспанії. Він теж розлучився зі своєю дружиною, а трохи згодом Дорофєєва офіційно підтвердила, що вони пара. Дантес у цей час досить часто зустрічається з екс-дружиною Михайла - Дашею.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Дантес показав себе у таксі.

"Не встиг нормально домовити, вже в таксі. Тримаємося, посміхаємося та перемагаємо", - написав Дантес.

Після цього Володимир показав, у чому він. Як виявилося, зірці спекотно і він вирішив просто у плавках пересуватися Києвом.

"Є такі як я? Я тупо движую Києвом у плавках", - написав Володимир, показуючи себе.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес засвітився на сніданку з колишньою дружиною Кацуріна, до якого пішла Надя.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес та Барських на своїх перших кастингах розтопили серця українців .

Також Politeka писала, що Дантес після розриву з Дорофєєвою заспівав дивовижну пісню про кохання.