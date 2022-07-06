Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно розповіла про своє розлучення з Володимиром Дантесом, з яким прожила разом десять років. Більше того, виконавиця фактично одразу завела нові стосунки та не почала розкривати нічого про життя.

Все частіше вона акцентує увагу на творчості, успіхах, нових піснях та ідеях. Надя порівняла себе рік тому в образі бунтарки з рожевим волоссям. І себе тепер, у новій фотосесії, наголосивши на новому кольорі волосся.

Як відомо, артистка часто міняє стилі, тому встигла побувати в ролі скромної блондинки, шатенки, фатальної брюнетки і вже не раз міняла стрижку.

В останньому, свіжому ролику Надя з'явилася перед фотографами, сидячи на синьому тлі, а довкола спалахують спалахи. У підписі до публікації Дорофєєва знову заінтригувала адаптацією свого хіта "Різнокольорова" українською мовою.

Шанувальники написали свою думку під ще одним постом Дорофєєвої: "Оператор нишпорить, що знімати", "Люблю цю пісню, навіть не уявляю, наскільки ж це круто звучатиме українською мовою", "Впевнені, що пісня в українській версії буде також вау" , "Українська Барбі", "Чекаємо з нетерпінням", "Дуже чекаємо!".

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