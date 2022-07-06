Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно розповіла про своє розлучення з Володимиром Дантесом, з яким прожила разом десять років. Більше того, виконавиця фактично одразу завела нові стосунки та не почала розкривати нічого про життя.
Все частіше вона акцентує увагу на творчості, успіхах, нових піснях та ідеях. Надя порівняла себе рік тому в образі бунтарки з рожевим волоссям. І себе тепер, у новій фотосесії, наголосивши на новому кольорі волосся.
Як відомо, артистка часто міняє стилі, тому встигла побувати в ролі скромної блондинки, шатенки, фатальної брюнетки і вже не раз міняла стрижку.
В останньому, свіжому ролику Надя з'явилася перед фотографами, сидячи на синьому тлі, а довкола спалахують спалахи. У підписі до публікації Дорофєєва знову заінтригувала адаптацією свого хіта "Різнокольорова" українською мовою.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
На потреби ЗСУ: у Медведчука та Марченко забрали літак і не тільки, нові фото та подробиці
Комісар ООН звинуватила ЗСУ, розгнівавши українців: "Самозахист - це вже не право людини?"
Вийшла перший день на нову роботу: 22-річна Юлія показала, якою вона була до удару по ТЦ у Кременчуці
ПриватБанк вводить нове обмеження на витрати для українців: "Будемо запитувати..."
Шанувальники написали свою думку під ще одним постом Дорофєєвої: "Оператор нишпорить, що знімати", "Люблю цю пісню, навіть не уявляю, наскільки ж це круто звучатиме українською мовою", "Впевнені, що пісня в українській версії буде також вау" , "Українська Барбі", "Чекаємо з нетерпінням", "Дуже чекаємо!".
Нагадаємо, "Боже мій, просто…": Могилевська довела українців до сліз своїм виступом, з'явилося відео.
Як повідомляла Politeka, "Робить мене щасливішою": Онуфрійчук із "Танців з зірками" показала, з ким засинає щоночі.
Також Politeka писала, що "Коли почуваюся живою": Єфросиніна за кордоном зворушила одкровенням.