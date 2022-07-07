Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист та хореограф. Зірка у свій час судив проект "Україна має талант", а зараз оцінює зірок у "Танцях із зірками" разом з Катериною Кухар та Максом Чмерковським. Танцюрист, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанами своєю творчістю, а також кадрами з особистого життя.

А цього разу Влад показав фото, на якому був у старомодній сукні гувернантки. Зірка зробив селфі, позуючи перед дзеркалом.

"А це взагалі фотошоп", – написав знаменитість.

Варто зазначити, що швидше за все Влад жартує про фотошоп. Адже схоже, що на кадрі немає фотошопу, і це його тіло.

"А це Львів. Справжній, довоєнний", - написав зірка, де був у шортах та футболці.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців зі зірками" підколов Лукашенка, який видав новий перл.

А ще Politeka писала, що Яма з "Танців зі зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма пожартував над "любовним чотирикутником" Дантеса, Дорофєєвої та Кацуріних