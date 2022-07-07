Популярна українська співачка та колишня протеже Монатіка Ліда Лі, яка під час війни залишилася в Україні та почала працювати на волонтерському фронті, часто ділиться із шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так цього разу зіркова красуня показала коротке відео з концерту, на якому їй пощастило виступати.
Як видно, на сцену Ліда вийшла у стильному сценічному костюмі білого кольору та незвичайного фасону. У нагрудній кишеньці піджака можна побачити стрічки у кольорах українського прапора. Волосся співачки розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж, видно, що вона щаслива вити на сцену.
У підписі до публікації Ліда поділилася своїми емоціями від цього виступу: "Добрі справи та ковток настільки необхідного, музичного повітря! Цей вечір, наче повернув нас у минулий час, коли ми всі були щасливі, будували плани, мріяли. Нагадав, що музика лікує в різні періоди життя. Дякую організаторам @rada_help @markokvitka, усім артистам та неймовірним людям, за такий теплий прийом, ми так сумували!".
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Дружина продюсера "Квартал 95" у прозорому корсеті не залишила шансів: "Яка жінка..."
Був готовим на все заради перемоги: командир білоруського батальйону віддав життя, допомагаючи Україні
Ліда Лі розповіла, як змінилися її стосунки із колишнім продюсером Монатиком: "Я написала йому перша..."
Білоруське угруповання прибуло в Україну: де помітили відморозків, готових воювати проти мирного населення
Нагадаємо, "Чому б не випускати": Цимбалюк із "Кріпосної" несподівано висловився про виїзд чоловіків за кордон.
Як повідомляла Politeka, "Таблетка позитиву": Горбунов заінтригував українців своєю новою роботою, фото.
Також Politeka писала, що "Приємно та корисно": колишня дружина Потапа Горова розказала і показала, з ким любить цілуватися.