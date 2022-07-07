Популярна українська співачка та колишня протеже Монатіка Ліда Лі, яка під час війни залишилася в Україні та почала працювати на волонтерському фронті, часто ділиться із шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так цього разу зіркова красуня показала коротке відео з концерту, на якому їй пощастило виступати.

Як видно, на сцену Ліда вийшла у стильному сценічному костюмі білого кольору та незвичайного фасону. У нагрудній кишеньці піджака можна побачити стрічки у кольорах українського прапора. Волосся співачки розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж, видно, що вона щаслива вити на сцену.

У підписі до публікації Ліда поділилася своїми емоціями від цього виступу: "Добрі справи та ковток настільки необхідного, музичного повітря! Цей вечір, наче повернув нас у минулий час, коли ми всі були щасливі, будували плани, мріяли. Нагадав, що музика лікує в різні періоди життя. Дякую організаторам @rada_help @markokvitka, усім артистам та неймовірним людям, за такий теплий прийом, ми так сумували!".

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