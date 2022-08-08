Як пише Politeka.net, співачка Злата Огневич перебуває в постійному контакті з шанувальниками і робить це в основному за допомогою своїх сториз в Інстаграм. Зірка радує новими фото та відео, розповідаючи, що цікавого відбувається у її житті. На цей раз Злата вирішила показати, кому дозволила "чарувати" над її головою.

На фото Огневич знята у білому халаті, що сидить перед дзеркалом. Поки над зачіскою зірки працює професіонал, Злата сидить із телефоном у руці.

«Мій день розпочався о 5-й ранку і закінчився теж приблизно так», - розповіла вона своїм шанувальникам.

Останні п'ять місяців Злата Огневич регулярно їздить із концертами до військових, але не забуває і про героїв у тилу.

Наприкінці минулого місяця співачка випустила нову пісню "Світло", яка присвятила працівникам ДСНС, які щодня розбирають завали та розмінують території, ризикуючи власним здоров'ям та життям.

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