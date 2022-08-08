Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість з 2020 року одружений на красуні Христині. Після початку війни Володимир пішов до тероборони, а дружина Остапчука зайнялася благодійністю. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Христина поділилася фото, де позувала у місті Портофіно, Італія.
"Трохи позитиву та краси мені точно зараз не завадить! Тому ми з подругою знайшли вигідний квиток, і махнули на два дні до Італії…", - написала Крістіна.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Розплата наздогнала окупантів у Маріуполі, лунали вибухи та стрілянина: "Цього разу..."
HIMARS не спить: з'ясувалися результати нової потужної атаки ЗСУ по окупантах, відео
Пономарьов із Дзідзьо заінтригували квартетом, перші подробиці: "Залужного і..."
"Кохання здатне на все": Каменських у тонкому мереживі показала нову себе, фото
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Ви дуже красива", "Шикарне фото", "Прекрасна фотографія і ви на ній. Вдалого та продуктивного відпочинку. З вас фотографії та щаслива ВИ на них", "Хороша вам перезавантаження. Ви дуже хороша", "Шикарна жінка".
Нагадаємо, дружина Остапчука розповіла про ганебну поведінку "добрих росіян" у Мілані перед українцями.
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука у невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці .
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука показала стрункі вигини у сукні з пікантними вставками