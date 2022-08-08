Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як проводить час в Італії, поділившись новим фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Знаменитість з 2020 року одружений на красуні Христині. Після початку війни Володимир пішов до тероборони, а дружина Остапчука зайнялася благодійністю. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Христина поділилася фото, де позувала у місті Портофіно, Італія.

"Трохи позитиву та краси мені точно зараз не завадить! Тому ми з подругою знайшли вигідний квиток, і махнули на два дні до Італії…", - написала Крістіна.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Ви дуже красива", "Шикарне фото", "Прекрасна фотографія і ви на ній. Вдалого та продуктивного відпочинку. З вас фотографії та щаслива ВИ на них", "Хороша вам перезавантаження. Ви дуже хороша", "Шикарна жінка".

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