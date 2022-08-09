Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса та зірка "Квартал 95". У знаменитості є троє дітей - 19-річна Маша та шестирічні двійнята Іван та Катя. Старша дочка вже з 15 років живе окремо від батьків, бо після народження двійнят у будинку стало мало місця, тож батьки запропонували їй винаймати окремо квартиру з подружкою. Маша виросла справжньою красунею, захоплюється танцями, а також веде блог у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться своїми талантами, а також кадрами з особистого життя.

А цього разу Марія поділилася селфі, де позувала у шкіряних штанях та зі стильною сумочкою.

Дочка Кравець також додала ще одне фото, де підняла два пальці нагору, показуючи знак світу.

Варто зазначити, що Маша, як і багато відомих українців, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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Нагадаємо, дочка Кравець із "Квартал 95" влаштувала цікаву українізацію своїм російським тату.

Також Politeka повідомляла, що Кравець із "Квартал 95" засумувала по дому та назвала терміни, коли планує повернутися

А ще Politeka повідомляла, що Кравець поділилася спогадами про Писанку, розповівши про їхній спільний кастинг