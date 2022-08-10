Акторка Ольга Сумська показала, який тест на українця з'явився в українських супермаркетах, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ольга Сумська - відома українська актриса, яка практично 40 років радує своєю грою в театрі та кіно. 55-річна Народна та Заслужена артистка України при цьому не збирається зупинятися та продовжує радувати українців своєю творчістю. Зірка одружена з колегою Віталієм Борисюком, від якого народила доньку Ганну. Також Ольга має старшу доньку Тоню, яка живе і будує кар'єру в Москві.

Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Сумська поділилася кадрами із супермаркету. Зірка зняла на телефон екран каси самообслуговування, демонструючи, що тепер там з'явилося. Як виявилося, покупцю одразу пропонують вибрати між полуницею та паляницею.

"Щоб розпочати, натисніть паляницю", - написано було на екрані.

"Новий міні-тест у супермаркетах на каси самообслуговування", - написала Ольга.

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