Як пише Politeka,net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка вирішила звернути увагу на публікацію Даші Квіткової, дружини "Холостяка" Микити Добриніна в Інстаграмі.
"Я в жодному разі не хочу образити чужу культуру і вдячна за все тепле ставлення до українців, яке бачу у різних країнах, але будемо чесними:
Такого сервісу як в Україні немає ніде. Такий рівень б'юті-індустрії та фахівців у галузі косметології. Та що там – немає таких майстрів манікюру та стилістів по волоссю!", - розпочала свій пасаж Квіткова.
Ольга Мартиновська у своєму блозі вирішила відповісти знаменитості.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Не заганяйтеся": Мартиновська з "Майстер Шеф" різко осудила дружину "Холостяка" Добриніна, яка критикувала Європу
Обов'язкову евакуацію можуть оголосити ще в кількох областях: до чого готуватись українцям
Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" впала в кому: родичі розкрили важкий діагноз та попросили молитов
"Знаходилися строковики": під Москвою палає військова частина, небо стало червоним
Фанати одразу зрозуміли, до кого звертається Ольга.
А після цього зірка вирішила вийти в ефір ще й у сторіс, звернувшись до українців.
"Нікого не хотіла образити", - написала Ольга.
"Дрзя, привіт. хотіла вам подякувати за активність під останньою публікацією і сказати, що він точно не для того, щоб ми розділилися на "за" та "проти", на табори де краще в Україні чи в Європі. Ні-ні, він не про це", - сказала Ольга.
Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" насмішила українців кадрами своїх розваг .
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, що її засмутило в чужій країні: зірка не дотримала емоцій і вилаялася.
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" у блузці з вирізом засвітила зайве в машині