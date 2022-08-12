Як пише Politeka,net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка вирішила звернути увагу на публікацію Даші Квіткової, дружини "Холостяка" Микити Добриніна в Інстаграмі.

"Я в жодному разі не хочу образити чужу культуру і вдячна за все тепле ставлення до українців, яке бачу у різних країнах, але будемо чесними:

Такого сервісу як в Україні немає ніде. Такий рівень б'юті-індустрії та фахівців у галузі косметології. Та що там – немає таких майстрів манікюру та стилістів по волоссю!", - розпочала свій пасаж Квіткова.

Ольга Мартиновська у своєму блозі вирішила відповісти знаменитості.

Фанати одразу зрозуміли, до кого звертається Ольга.

А після цього зірка вирішила вийти в ефір ще й у сторіс, звернувшись до українців.

"Нікого не хотіла образити", - написала Ольга.

"Дрзя, привіт. хотіла вам подякувати за активність під останньою публікацією і сказати, що він точно не для того, щоб ми розділилися на "за" та "проти", на табори де краще в Україні чи в Європі. Ні-ні, він не про це", - сказала Ольга.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" насмішила українців кадрами своїх розваг .

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, що її засмутило в чужій країні: зірка не дотримала емоцій і вилаялася.

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" у блузці з вирізом засвітила зайве в машині



