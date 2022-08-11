Так, українська актриса вирушила із сином Платоном у невелику подорож автомобілем. Ксенія Мішина поїхала у Волинську область і дорогою їй зустрівся вказівник населеного пункту Скобелка.

Дивлячись на цю назву, актриса відразу згадала одного з наймерзенніших путінських прихвостей - пропагандистку Ольгу Скабеєву.

«Це як в Україні називають Скабеєву», - пожартувала Мишина.

Зазнач, що Скабеєва відома своєю агресивною антиукраїнською риторикою, трансляцією головних наративів кремля, хамоватою манерою, образами співрозмовників, політиків, переважно українських, та спілкуванням із опонентами у студії на підвищених тонах.

Діяльність путіністки постійно супроводжують скандали.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.