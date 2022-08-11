Так, українська актриса вирушила із сином Платоном у невелику подорож автомобілем. Ксенія Мішина поїхала у Волинську область і дорогою їй зустрівся вказівник населеного пункту Скобелка.

Дивлячись на цю назву, актриса відразу згадала одного з наймерзенніших путінських прихвостей - пропагандистку Ольгу Скабеєву.

«Це як в Україні називають Скабеєву», - пожартувала Мишина.

Зазнач, що Скабеєва відома своєю агресивною антиукраїнською риторикою, трансляцією головних наративів кремля, хамоватою манерою, образами співрозмовників, політиків, переважно українських, та спілкуванням із опонентами у студії на підвищених тонах.

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Діяльність путіністки постійно супроводжують скандали.

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