Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Знаменитість одружений на красуні Крістіні, з якою офіційно вступив у стосунки у 2020 році. А після початку війни Володимир пішов у військкомат, щоби вступити до тероборони. А Христина зайнялася благодійністю. Нещодавно дружина Володимира вирушила на відпочинок до Європи і вже встигла відвідати кілька країн. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу зірка поскаржилася на повільне збирання коштів.
"На цей раз збір дався важко. Давайте поговоримо, чому? Буду вдячна за чесну відповідь", - написала Крістіна.
"Може, тому що ви за кордоном на відпочинку", - написав фанат.
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"І що? Як це впливає на ваше бажання допомогти захисникам? Ви від мене отримуєте завжди всі звіти, фото з Нової почі, коли я сама все відправляю і т.д. Чи це ваші відмазки?"
Нагадаємо, дружина Остапчука у яскравому вбранні заінтригувала планами після поїздки до Болгарії.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука Гірник після косметичної процедури поскаржилася на хворобу .
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