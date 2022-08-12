Дружина Володимира Остапчука Крістіна Горняк відповіла хетєрам, які дорікнули їй у відпочинку за межами України.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Знаменитість одружений на красуні Крістіні, з якою офіційно вступив у стосунки у 2020 році. А після початку війни Володимир пішов у військкомат, щоби вступити до тероборони. А Христина зайнялася благодійністю. Нещодавно дружина Володимира вирушила на відпочинок до Європи і вже встигла відвідати кілька країн. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу зірка поскаржилася на повільне збирання коштів.

"На цей раз збір дався важко. Давайте поговоримо, чому? Буду вдячна за чесну відповідь", - написала Крістіна.

"Може, тому що ви за кордоном на відпочинку", - написав фанат.

"І що? Як це впливає на ваше бажання допомогти захисникам? Ви від мене отримуєте завжди всі звіти, фото з Нової почі, коли я сама все відправляю і т.д. Чи це ваші відмазки?"

Нагадаємо, дружина Остапчука у яскравому вбранні заінтригувала планами після поїздки до Болгарії.

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