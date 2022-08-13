Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Співачка прославилася завдяки "Х-Фактору", де заспівала свій хіт "Свята", вразивши навіть Настю Каменських. Тепер KAZKA успішний український колектив, кліпи якого збирають десятки та сотні мільйонів переглядів. А після початку війни Зарицька вирушила впокорювати Європу, збираючи гроші на благодійних концертах для України. Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Зарицька вирішила торкнутися важливої теми у своїх сторіс.
"Колонка: відчепіться від українських артистів, які виступають на Sziget 2022", - було написано у публікації.
Також було додано кілька коментарів незадоволених українців:
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"Висновок: колективів з чіткою громадянською позицією мало... Дуже сумно... Виродки", "Чорт, у мене так горить по відношенню до цього Зигета, тред", "Принципи на хліб не намажаєш... Бізнес... Ринок" , " Postman :( Бо тепер і П'яте вимір викреслювати :( " ).
"Давайте вивчати всю інформацію, і не буде бездумним стадом. Інфа у нашому останньому посту", - написала Зарицька у сторіс.
Нагадаємо, солістку KAZKA Зарицьку після чергового концерту рознесли на повну
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