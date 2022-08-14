Так, Андрій Бедняков навів у приклад район Брайтон Біч у Нью-Йорку (США), де мешкає багато російських емігрантів, які виїхали за часів СРСР. Ці люди за довгі роки не вивчили англійську мову, а сама вулиця "сяє" афішами та послугами радянського періоду.

"Ніколи не думали, чому людина, виїжджаючи з країни, продовжує "жити в ній" тільки за кордоном? Біч, що в Брукліні, Нью Йорк Здавалося б: Люди переїхали хто знає, коли, але живуть ще в "тій країні", з якої переїхали. ті ж "дубленки" і шуби. Афіші Кашпіровського на будівлі театру. Ті ж зачіски... На Брайтон-Біч я знімав 2 рази. І весь час мене не залишала одна думка: Чому не спробувати асиміляцію? Культурна асиміляція. "Ну як навіщо, ця країна вже була на 2 кроки попереду" - так мені сказала одна жінка з Брайтона",– написав Бідняков у себе в Інстаграм.

Коли телеведучий поцікавився в емігрантки, чому вона не вивчила мову, жінка відповіла: "А навіщо? Краще жити як і раніше", – згадав знаменитість.

Водночас він вважає, що українці зараз – навпаки, не хочуть жити як раніше. Але країна-агресор постійно намагається це нав'язати.

"Так ось: країна, яка зараз напала на Україну (це Росія, раптом хтось забув) так само хоче, щоб усі продовжували говорити однією мовою. Щоб люди не любили свою нинішню країну більше ніж минулу. А ті, хто "культурно асимілювався" - нацисти!.. Щоб усі знову ходили з одними зачісками, їли смажені пиріжки на вулиці і розраховувалися за них однією валютою... Але, на жаль, влада Росії ніяк не може зрозуміти, що країна, яку вона хоче відтворити, вже давно в минулому... а та країна, куди свого часу виїхали емігранти, чомусь, як і раніше, на два кроки попереду…", – написав ведучий.

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