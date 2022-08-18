Роман Сасанчин - відомий український співак і переможець спочатку "Голос. Діти", а пізніше і "Голос країни". Зірка зараз одружений з Іванною, яка нещодавно народила первістка - дочку, яку назвали Єлизаветою. Іванна, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Сасанчина вирішила поговорити із фанатами.

"Запитайте у мене щось", - написала Іванна, запрошуючи українців до розмови.

"Ти вагітна?", - Запитав фанат.

"Хочу вже, але поки що не вагітна!", - відповіла Іванна, поділившись святковим фото.

Повідомлялося, що Сасанчина вирішила розповісти, що послала Романа спати на диван. Іванна зняла сторис, показавши чоловіка.

"А ви знаєте, хто сьогодні спав на матраці? Ти не хочеш розповісти, чому ти спав на матраці? Тебе вигнали з ліжка? Правильно зробили?", - зверталася до Романа на відео Іванна.

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