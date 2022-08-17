Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк чесно зізналася, чи все гаразд у особистому житті, поділившись відповіддю з фанатами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість у 2020 році після розлучення з Оленою Войченко одружився з нотаріусом Христиною. Пара вже майже 2 роки полягає в офіційних відносинах та активно будує свій заміський будинок під Києвом. А після початку війни Володимир вирушив до тероборони, а Христина зайнялася благодійністю. А нещодавно дружина Остапчука поїхала до Європи та кілька тижнів уже там перебуває. Українці навіть запідозрили, що у Володимира та Христини з'явилися проблеми у стосунках. Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина вирішила поговорити із фанатами.

"Запитуйте", - запропонувала ставити запитання зірка.

"Чи все у вас добре в особистому? Ви інша зараз", - написав фанат.

"Особисте на те воно і особисте", - написала Крістіна, вважаючи за краще уникнути відповіді.

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