Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український атртист та зірка "Квартал 95". Зірка одружена з танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Малятко цього року закінчила перший клас і радує постійно своїми талантами. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде блог. На цей раз дружина Ткача поділилася відео, яке опублікувала на честь свого 31-го дня народження.

"Життя одне!

Воно дається кимось згори нам.

Там хтось повірив у нас,

що ми

гідно проживемо його!

То може спробувати "назавжди"?!

Назавжди вірити в кохання,

і бути вірним як лебідь.

Назавжди дружбу об'єднати,

ніби одна кров тече між вами!" - написала Вікторія.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Вітаю з днем ​​народження", "Дуже красиво", "Вітаю з днем ​​народження. Все буде Україна", "Неймовірно", "Вітаю, дуже життєвий вірш! Божого благословення. Ви молодець!", "З днем ​​народження, неймовірна, енергійна , божевільна, мудра, сонячна, прекрасна, добра та красива, бажаємо вам щастя, миру, натхнення та всіх благ вашій родині”.

Нагадаємо, дочка Ткача з "Квартал 95" зворушила піснею про загиблих українських захисників .

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