Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український атртист та зірка "Квартал 95". Зірка одружена з танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Малятко цього року закінчила перший клас і радує постійно своїми талантами. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде блог. На цей раз дружина Ткача поділилася відео, яке опублікувала на честь свого 31-го дня народження.
"Життя одне!
Воно дається кимось згори нам.
Там хтось повірив у нас,
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що ми
гідно проживемо його!
То може спробувати "назавжди"?!
Назавжди вірити в кохання,
і бути вірним як лебідь.
Назавжди дружбу об'єднати,
ніби одна кров тече між вами!" - написала Вікторія.
Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:
"Вітаю з днем народження", "Дуже красиво", "Вітаю з днем народження. Все буде Україна", "Неймовірно", "Вітаю, дуже життєвий вірш! Божого благословення. Ви молодець!", "З днем народження, неймовірна, енергійна , божевільна, мудра, сонячна, прекрасна, добра та красива, бажаємо вам щастя, миру, натхнення та всіх благ вашій родині”.
Нагадаємо, дочка Ткача з "Квартал 95" зворушила піснею про загиблих українських захисників .
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