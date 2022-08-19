Популярна співачка і телеведуча Даша Астаф'єва, яка засумнівалася в щирості своїх колег, які виступають за кордоном, продовжує публікувати нові пости у своїх сторізах.

Як повідомляє Politeka.net, після нападу росії на Україну українська співачка Даша Астаф'єва стала волонтером – залишившись у Києві, вона допомагала готувати їжу українським захисникам. Окрім того, вона дає благодійні концерти.

На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз вона зізналася, що дуже радіє "бавовнам" на військових базах росії в Криму.

Крім того, Даша Астаф'єва додала, що окрім "бавовни" на російських складах із озброєнням, її радують прості речі та улов на рибалці.

"А ще тішуся якимось зовсім новим простим речам. Наприклад, першому врожаю райських яблук. А ще нашому улову, з якого я приготувала страву з найсмачнішого бабусиного рецепту", - написала співачка.

Варто нагадати, що Даша Астаф'єва поділилася порадами, як зберегти фізичне та ментальне здоров'я під час війни. Зірка наголосила, що всім нам варто вчитися жити у нових реаліях. На її думку, заняття коханням та гумор врятують світ. Вона радить не гаяти часу навіть під час сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.



