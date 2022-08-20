Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український музикант та лідер колективу "Бумбокс". Знаменитість після початку війни вирушив захищати Україну, вступивши до лав ТОРівців. Андрій навіть отримав поранення, уламок довелося витягати з тіла. Хливнюк зізнався, що, можливо, його продасть на аукціоні. А нещодавно Хливнюк записав спільну пісню з Pink Floyd – Hey Hey Rise Up, яка зібрала понад 10 мільйонів переглядів на Ютубі. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Хливнюк показав фотографію, де позував перед дзеркалом у футболці та з рюкзаком. Через плече у зірки висіла гвинтівка.
"У нашій оселі оселився чудовий сусід", - підписав кадри Андрій, згадуючи відому пісню.
А до цього зірка публікував фото, де позував із шевроном позиції.
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"Ще жодного штрафу не виписав)))
Слава Збройним силам України!" - написав Хливнюк.
Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк показав, як повертається з бойового завдання зі своїми побратимами.
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