Співачка Джамала опублікувала відеоряд, на якому відображені її виступи в Україні та закордоном.

Як повідомляє Politeka.net , 24 серпня Україна відзначає свою 31-ту річницю Незалежності, проте сьогодні – це ще й рівно півроку протистояння жорстокій росії.

Українська співачка Джамала привітала Україну з Днем Незалежності в Інстаграм та висловила віру у нашу перемогу над окупантами.

Співачка наголосила, що українці ніколи не могли подумати, що наше життя перевернеться на 180 градусів буквально за один день.

"Від реальності не сховатися: вона страшна, жорстока і некваплива. Ми всі ностальгуємо за минулим, проте життя триває і зараз ми будуємо своє майбутнє. І не лише своє, а й тих, хто житиме в цій країні після нас. Довгий і непростий шлях. Але наше майбутнє точно того варте. З Днем Незалежності!", - написала Джамала.

Крім того, співачка опублікувала відеоряд, на якому знято її виступи в Україні та закордоном.

У коментарях користувачі мережі писали компліменти для співачки Джамали та вітали її у відповідь: "Одна з найкращих виконавців, одна з сотні наших зірок, яка перша заявила не побоявшись", "Така ж справжня та автентична, як наша чарівна Україна", "Неймовірна Джа". Пишаємося".

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".