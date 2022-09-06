Телеведучий та головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін, який напередодні обвінчався з Дашею Квітковою, звернувся до шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram Добринін розмістив довгий пост, у якому поділився міркуваннями про критиків.

"Аби краще зрозуміти людину, уявіть себе на її місці, – так говорить одна із порад психолога Дейла Карнегі. Достатньо важко висловити думку і тим самим не зачепити, не образити співрозмовника. Тут важливо навчитися говорити про саме свої почуття, але не давати оцінку іншим людям", — пише Микита.

Екс-"Холостяк" також навів показовий приклад.

"Мами з дітьми виїхали за кордон, щоб вберегтися від постійного стресу та загрози. Їх чоловіки, батьки залишилися тут, аби працювати, відправляти гроші своїй сім`ї та одночасно підтримувати армію. Чи важко їм? Звісно. Розлука і сотні кілометрів дороги, неможливість побачитися і щоденні переживання за життя близьких. Чому поїхали? Тому що можуть. Хочуть спати у тиші, а не під гул сирени. Це їх вибір, і він не підлягає засудженню", — пояснює зірка.

При цьому, як наголошує телеведучий, ті, хто залишилися, також праві, бо у них є на то причини.

"Бізнес, колеги, родичі, друзі, робота, чоловіки та сини у небезпеці – все це важливо для тих, хто залишився і намагається просто жити. Давайте поважати вибір кожного. Сьогодні засуджуєте ви, завтра вас. Усе повертається, аби навчити нас людяності💫🙏", — додав Добринін.

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