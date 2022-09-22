Як пише Politeka.net, кадрами, зробленими під час концерту та своїми враженнями поділилася фронтвумен гурту Олександра Зарицька у себе в Instagram.
Відомо, що виступ артистів відбувся 21 вересня за кордоном.
«Вчора був неймовірний концерт, дякую Дімі, @roxolanas, глядачам, які співали разом з нами. Ви – любов. А ця енергія досі пульсує у мені. Люблю!», - розповіла Олександра.
Також вокалістка не обминула увагою історичну подію, яка сталася того ж вечора – повернення з російського полону українських героїв.
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«Готували вам з @monatik_official сюрприз, а ця ніч подарувала нам сотні сюрпризів, а саме 215 героїв та героїнь, які тепер вільні! ❤️ Хочеться співати на весь світ, дякувати всім, хто працював, докладав зусиль, вірив та молився. Знаю, попереду ще багато роботи. Але зараз дозволяю собі просто щиро радіти!» - прокоментувала вона.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька втиснула пишні форми в лосини і показала, як потіє у спортзалі.
Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.
Як Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.