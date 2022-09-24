Телеведуча Маша Єфросиніна знову нарвалася на критику через мовне питання, хоча вони Ольгою Поляковою й перейшли на українську в шоу "Дорослі дівчата".

Знаменитості почали випускати своє шоу ще минулого року і вели вони його російською мовою. Навіть після повномасштабного вторгнення рф обидві зірки продовжили розмовляти мовою країни-агресора, за що їх тоді жорстко критикували. Нарешті Полякова та Єфросиніна дослухалися своїх глядачів та почали створювати україномовний контент.

Але цього разу на своїй сторінці в Instagram Маша розмістила провокативну заяву про "волання" українців.

"Досить дивне відчуття видавати зараз ці нові випуски Дорослих Дівчат: - легковажні теми мені особисто здаються не на часі, а ви обвалюєте дірект з проханнями «дайте хоч щось живого, щоб не з’їхати кукухою та відволіктися», - волання про необхідність україномовного контенту і його більшу привабливість для вас… упс.. а що з переглядами саме україномовних випусків, шановні?? Але знаєте що, ані Оля Полякова, ані я ніколи не досягали чогось легко!! Ми кайфуємо зараз від оновлення нашого шоу, і робимо його так, як відчуваємо", — написала Єфросиніна.

Машу та Олю в коментарях підтримала ведуча Раміна Есхакзай, яка сама "зі скрипом" перейшла на українську.

"Дуже влучно написано, але готуйся до того, що зараз в тебе полетить хейт за другий абзац 😂😂😂 хейт, що немає контенту, більше за підтримку) на жаль ... і топові видання не напишуть про новий випуск українською, бо не буде срачу та пошуку крайніх", — заявила Раміна.

При цьому українці в коментарях пояснили Єфросиніній, що зниження кількості переглядів пов'язано з репутаційними втратами, яких ведуча з Поляковою зазнали через попередні заяви, а також з тим, що багатьом зараз просто не до розважального контенту. Шанувальники також наголосили, що потрібно створювати шоу для українців, а не росіян, а розширювати аудиторію ефективніше, записуючи відео англійською.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.