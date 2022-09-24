Знаменитості почали випускати своє шоу ще минулого року і вели вони його російською мовою. Навіть після повномасштабного вторгнення рф обидві зірки продовжили розмовляти мовою країни-агресора, за що їх тоді жорстко критикували. Нарешті Полякова та Єфросиніна дослухалися своїх глядачів та почали створювати україномовний контент.
Але цього разу на своїй сторінці в Instagram Маша розмістила провокативну заяву про "волання" українців.
"Досить дивне відчуття видавати зараз ці нові випуски Дорослих Дівчат: - легковажні теми мені особисто здаються не на часі, а ви обвалюєте дірект з проханнями «дайте хоч щось живого, щоб не з’їхати кукухою та відволіктися», - волання про необхідність україномовного контенту і його більшу привабливість для вас… упс.. а що з переглядами саме україномовних випусків, шановні?? Але знаєте що, ані Оля Полякова, ані я ніколи не досягали чогось легко!! Ми кайфуємо зараз від оновлення нашого шоу, і робимо його так, як відчуваємо", — написала Єфросиніна.
Машу та Олю в коментарях підтримала ведуча Раміна Есхакзай, яка сама "зі скрипом" перейшла на українську.
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"Дуже влучно написано, але готуйся до того, що зараз в тебе полетить хейт за другий абзац 😂😂😂 хейт, що немає контенту, більше за підтримку) на жаль ... і топові видання не напишуть про новий випуск українською, бо не буде срачу та пошуку крайніх", — заявила Раміна.
При цьому українці в коментарях пояснили Єфросиніній, що зниження кількості переглядів пов'язано з репутаційними втратами, яких ведуча з Поляковою зазнали через попередні заяви, а також з тим, що багатьом зараз просто не до розважального контенту. Шанувальники також наголосили, що потрібно створювати шоу для українців, а не росіян, а розширювати аудиторію ефективніше, записуючи відео англійською.
Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої теми, яка турбує всіх українок під час війни.
Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.