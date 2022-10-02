Як пише Politeka.net, з початком широкомасштабного наступу на Україну Святослав Вакарчук поспішив вступити до лав захисників. Як розповів виконавець, він має звання лейтенанта ЗСУ, а Львівська військово-цивільна адміністрація дала йому завдання – підтримувати українців.
У своєму Instagram-акаунті Святослав Вакарчук регулярно ділиться відеозвітами своїх виступів. Зараз музика як ніколи підтримує бойовий дух та віру у краще.
Зовсім нещодавно артист приїхав у звільнений від російських загарбників Ізюм Харківської області. Він виступив сидячи на лавці перед зруйнованими та почорнілими будинками в центрі міста. Вакарчук заспівав легендарний хіт «Червона рута», а люди йому підспівували.
«Послухайте, як співає Ізюм 'Червону руту". І от з чого ті рашисти вирішили, що зможуть підкорити наших людей?!», - зазначив він.
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Також Вакарчук поділився враженнями від поїздки до міста.
« Ізюм.
Змучане, суворе, але вільне місто. І люди - втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують усієї підтримки, і це не лише про пряму гуманітарну допомогу, що вкрай важливо, а й тепле слово, посмішку, просто увагу», - написав артист.
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