Відомий музикант, лідер гурту "Океан Ельзи", Святослав Вакарчук активно їздить країною і виступає перед військовими та цивільним населенням.

Як пише Politeka.net, з початком широкомасштабного наступу на Україну Святослав Вакарчук поспішив вступити до лав захисників. Як розповів виконавець, він має звання лейтенанта ЗСУ, а Львівська військово-цивільна адміністрація дала йому завдання – підтримувати українців.

У своєму Instagram-акаунті Святослав Вакарчук регулярно ділиться відеозвітами своїх виступів. Зараз музика як ніколи підтримує бойовий дух та віру у краще.

Зовсім нещодавно артист приїхав у звільнений від російських загарбників Ізюм Харківської області. Він виступив сидячи на лавці перед зруйнованими та почорнілими будинками в центрі міста. Вакарчук заспівав легендарний хіт «Червона рута», а люди йому підспівували.

«Послухайте, як співає Ізюм 'Червону руту". І от з чого ті рашисти вирішили, що зможуть підкорити наших людей?!», - зазначив він.

Також Вакарчук поділився враженнями від поїздки до міста.

« Ізюм.

Змучане, суворе, але вільне місто. І люди - втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують усієї підтримки, і це не лише про пряму гуманітарну допомогу, що вкрай важливо, а й тепле слово, посмішку, просто увагу», - написав артист.

Нагадаємо, Вакарчук зворушив кадрами з концерту в Баку, де підтримали Україну

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